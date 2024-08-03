Песков рассказал про чудеса с его сыном в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне спецоперации не получил ни царапины. Он объяснил это тем, что с бойцом «случались чудеса».

Официальный представитель Кремля в интервью «Комсомольской правде» уточнил, что Николай подробно рассказывал ему о своей службе, но эта информация не должна «стать достоянием общественности».

«И чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — отметил пресс-секретарь главы государства, уточнив при этом, что его сын через многое прошел и потерял нескольких друзей.

Песков подчеркнул, что подписание контракта было целиком решение молодого человека, который служил в зоне СВО шесть месяцев. «Контракт тогда был полугодовой. Он его честно отработал», — заверил он.