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Песков рассказал про чудеса с его сыном в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне спецоперации не получил ни царапины. Он объяснил это тем, что с бойцом «случались чудеса».

Официальный представитель Кремля в интервью «Комсомольской правде» уточнил, что Николай подробно рассказывал ему о своей службе, но эта информация не должна «стать достоянием общественности».

«И чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — отметил пресс-секретарь главы государства, уточнив при этом, что его сын через многое прошел и потерял нескольких друзей.

Песков подчеркнул, что подписание контракта было целиком решение молодого человека, который служил в зоне СВО шесть месяцев. «Контракт тогда был полугодовой. Он его честно отработал», — заверил он.

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