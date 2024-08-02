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Выросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Источник:
Sibnet.ru
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Тело мужчины найдено на месте обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС. Общее число погибших выросло до семи, четверо из которых — дети.

Ранее 2 августа спасатели обнаружили под завалами тела двух детей — девочки и мальчика. Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается, отмечается в сообщении ведомства.

1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. По предварительным данным, часть здания обрушилась из-за взрыва газовоздушной смеси. При обрушении предварительно пострадали 21 человек.

Сотрудникам МЧС накануне удалось спасти 15 человек. При этом пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — ребенок.

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-Керя-

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DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые