НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Красивые люди живут заметно дольше некрасивых

Источник:
Sibnet.ru
237 1

Американские ученые обнаружили связь между привлекательностью людей в молодости и продолжительностью жизни.

Команда исследователей решила выяснить, как физическая красота человека соотносится с его здоровьем наряду с такими факторами, как доход, семейное положение и образование. Эксперимент продолжался на протяжении 30 лет.

В ходе исследования ученые использовали фотографии из школьных альбомов для оценки привлекательности людей из выборки, а затем сравнили результаты с другой информацией — успеваемостью, интеллектом, доходом во взрослом возрасте, семейным положением.

Известно, что высокая физическая привлекательность может положительно влиять на процессы социальной стратификации, такие как обеспечение занятости, получение более высоких доходов и формирование полезных социальных связей, что приводит к лучшим результатам в жизни.

Оказалось, что люди, оцененные как наименее привлекательные, имели значительно более высокий риск смертности по сравнению с людьми со средней привлекательностью, говорится в статье ученых, опубликованной журналом SocialScience & Medicine.

Так, участники эксперимента на «дне» составленного рейтинга привлекательности жили в среднем на 16,8% меньше людей со средней и высокой физической красотой.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Найдены загадочные формы древней жизни
Имя оказалось способно менять внешность людей
Найден способ создания самого твердого вещества в мире
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Обсуждение (1)
Картина дня
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
Выросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Большинство украинцев выступили за переговоры с Россией
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Сами повышают тарифы платоны акцызы цены на топливо и электроэнергию ХКХ зарплаты депутатам. И обвиняют...

DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые