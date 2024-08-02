Красивые люди живут заметно дольше некрасивых

Американские ученые обнаружили связь между привлекательностью людей в молодости и продолжительностью жизни.

Команда исследователей решила выяснить, как физическая красота человека соотносится с его здоровьем наряду с такими факторами, как доход, семейное положение и образование. Эксперимент продолжался на протяжении 30 лет.

В ходе исследования ученые использовали фотографии из школьных альбомов для оценки привлекательности людей из выборки, а затем сравнили результаты с другой информацией — успеваемостью, интеллектом, доходом во взрослом возрасте, семейным положением.

Известно, что высокая физическая привлекательность может положительно влиять на процессы социальной стратификации, такие как обеспечение занятости, получение более высоких доходов и формирование полезных социальных связей, что приводит к лучшим результатам в жизни.

Оказалось, что люди, оцененные как наименее привлекательные, имели значительно более высокий риск смертности по сравнению с людьми со средней привлекательностью, говорится в статье ученых, опубликованной журналом SocialScience & Medicine.

Так, участники эксперимента на «дне» составленного рейтинга привлекательности жили в среднем на 16,8% меньше людей со средней и высокой физической красотой.