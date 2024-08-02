Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, выполнив задачу всего за 0,203 секунды.

Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Он был установлен в конце мая этого года роботом из Японии. При этом рекорд по сборке кубика Рубика человека составляет 3,13 секунды.

Робота разработал россиянин Александр Кротов, по его словам, он использовал в конструкции общедоступные компоненты, например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок.

Робот собирает кубик в три этапа. Сначала изучает его в течение 10 микросекунд с помощью камер и обрабатывает изображение программой. Затем планирует свои действия на протяжении 8 миллисекунд, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов.

На финальном этапе он приступает к сборке, для этого робот одновременно двигает его грани с помощью шести моторов.