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Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Источник:
«Хабр»
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Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, выполнив задачу всего за 0,203 секунды.

Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Он был установлен в конце мая этого года роботом из Японии. При этом рекорд по сборке кубика Рубика человека составляет 3,13 секунды.

Робота разработал россиянин Александр Кротов, по его словам, он использовал в конструкции общедоступные компоненты, например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок.

Робот собирает кубик в три этапа. Сначала изучает его в течение 10 микросекунд с помощью камер и обрабатывает изображение программой. Затем планирует свои действия на протяжении 8 миллисекунд, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов.

На финальном этапе он приступает к сборке, для этого робот одновременно двигает его грани с помощью шести моторов.

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Наука #Наука
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