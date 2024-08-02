НАВЕРХ

Нейтральные атлеты взяли первую медаль на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
240 1

Белоруска Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Париже. Это первая медаль для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, то есть для белорусов и россиян.

В квалификации Бордиловская показала также второй результат, уступив лишь олимпийской чемпионке Токио-2020 китаянке Чжу Сюэин. В финале китаянка свою попытку сорвала. Белоруска долго лидировала, пока ее не опередила действующая чемпионка мира британка Бриони Пэйдж.

Бордиловской всего 19 лет. Ее лучший результат в сезоне — 10-е место на одном из этапов Кубка мира. Россиянка Анжела Бладцева заняла в дисциплине только пятое место, при этом в текущем сезоне она выиграла Кубок мира в общем зачете.

В Париже выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе, а также 15 россиян. Медаль Бордиловской пока единственная.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Завоевавший медаль ОИ без экипировки турецкий стрелок покорил соцсети
Сменившая гражданство россиянка завоевала медаль на Олимпиаде
МОК восхитился фото летящего серфингиста на Играх-2024
Мужчина в ярких плавках стал героем женского заплыва на Олимпиаде‑2024
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады
28.07.2024 13:41
Олимпиада-2024 во Франции
Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде
21.07.2024 12:37
Камила Валиева в рекламе шашлыка
Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка
23.06.2024 12:45
Девушки
Комментатор Игр БРИКС запретил «шмарам» приближаться к спортсмену
20.06.2024 12:23
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Сами повышают тарифы платоны акцызы цены на топливо и электроэнергию ХКХ зарплаты депутатам. И обвиняют...

DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые