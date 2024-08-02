Нейтральные атлеты взяли первую медаль на Олимпиаде

Белоруска Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Париже. Это первая медаль для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, то есть для белорусов и россиян.

В квалификации Бордиловская показала также второй результат, уступив лишь олимпийской чемпионке Токио-2020 китаянке Чжу Сюэин. В финале китаянка свою попытку сорвала. Белоруска долго лидировала, пока ее не опередила действующая чемпионка мира британка Бриони Пэйдж.

Бордиловской всего 19 лет. Ее лучший результат в сезоне — 10-е место на одном из этапов Кубка мира. Россиянка Анжела Бладцева заняла в дисциплине только пятое место, при этом в текущем сезоне она выиграла Кубок мира в общем зачете.

В Париже выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе, а также 15 россиян. Медаль Бордиловской пока единственная.