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Большинство украинцев выступили за переговоры с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры с Россией для урегулирования конфликта поддержали большинство украинцев, за этот вариант выступили 57% опрошенных украинцев, следует из соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос, в котором участвовало 2608 респондентов, проводился с 8 по 25 мая. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры.

1 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

При этом ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью также заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине, и это предпочтительный путь решения конфликта.

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Политика #Мир
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