Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Западом в основном велись по линии ФСБ — ЦРУ, а дети переданных Словенией разведчиков Армема и Анны Дульцевых даже не знали, что они русские, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустили по трапу — они по-русски не говорят, их как раз Путин поприветствовал по-испански — buenas noches (добрый вечер). Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза лишения родительских прав», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, дети разведчиков после встречи с Путиным даже спросили у родителей, кто их встречал. «Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — отметил он.

Отвечая на вопрос об освобожденном Вадиме Красикове, осужденного в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Песков подтвердил, что тот является сотрудником ФСБ, а ранее служил в спецподразделение «Альфа».

Беспрецедентный обмен между Россией и Западом произошел накануне в Турции. В него вошли 26 человек, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.