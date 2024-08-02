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Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России

Источник:
ТАСС
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Совет Федерации России одобрил на заседании закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством России лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр, приводит ТАСС содержание закона.

Не смогут осуществлять майнинг предприниматели, имеющие судимость за преступления в сфере экономики, преступления против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, а также лица, включенные в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Не смогут заниматься майнинговой деятельностью также юрлица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации.

Для урегулирования вопросов энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты законопроектом предусматриваются полномочия правительства устанавливать запрет на майнинговую деятельность в отдельных субъектах РФ или на определенных их территориях.

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Политика #Мир
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-Керя-

Сами повышают тарифы платоны акцызы цены на топливо и электроэнергию ХКХ зарплаты депутатам. И обвиняют...

DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые