Трамп потребовал раскрыть детали обмена заключенными с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал от Белого дома предоставить больше информации об обмене заключенными с Россией.

«Когда они собираются обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек получаем мы и они? Платим ли мы наличные? А они нам платят наличные (опустим этот вопрос, поскольку я уверен, что ответ "нет")?» — цитирует ТАСС Трампа.

Он объяснил, что эти вопросы волнуют его, поскольку Вашингтон «никогда не заключал хороших сделок, особенно по обмену», а американские переговорщики «позорят» страну.