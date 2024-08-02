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Трамп потребовал раскрыть детали обмена заключенными с Россией

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал от Белого дома предоставить больше информации об обмене заключенными с Россией.

«Когда они собираются обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек получаем мы и они? Платим ли мы наличные? А они нам платят наличные (опустим этот вопрос, поскольку я уверен, что ответ "нет")?» — цитирует ТАСС Трампа.

Он объяснил, что эти вопросы волнуют его, поскольку Вашингтон «никогда не заключал хороших сделок, особенно по обмену», а американские переговорщики «позорят» страну.

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Политика #Мир
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-Керя-

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DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые