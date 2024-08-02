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АвтоВАЗ пожаловался на сложности с поставками запчастей из Китая

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ столкнулся со сложностями с поставками запчастей из Китая из-за задержек платежей, сообщил начальник GR-управления автоконцерна Александр Виноградов.

«Мы видим проблемы с платежами за компоненты. Поэтому нам нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем», — сказал Виноградов НСН.

Это уже вторая за месяц жалоба АвтоВАЗа на китайских партнеров.

Вице-президент концерна Сергей Громак предупреждал о возможном прекращении поставок автозапчастей из Китая в Россию, поскольку ряд производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций.

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