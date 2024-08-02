Минпромторг решил приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Минпромторг России разработал законопроект, приравнивающий маркетплейсы к торговым сетям и запрещающий им наем самозанятых.

Законопроект предполагает признание маркетплейсов «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ)— торговыми объектами, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Таким образом, маркетплейсы фактически станут торговыми сетями, так как по текущему законодательству торговой сетью в России считается «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.

Кроме того, владельцы цифровых площадок не смогут привлекать к работе самозанятых и должны будут следить, чтобы граждане, которые носят такой статус безосновательно, вели торговлю на маркетплейсе. Речь идет о перепродаже товаров — самозанятые могут реализовывать только ту продукцию, которую произвели сами.

По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие маркетплейсов с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.