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Минпромторг решил приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Источник:
«Ведомости»
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Минпромторг России разработал законопроект, приравнивающий маркетплейсы к торговым сетям и запрещающий им наем самозанятых.

Законопроект предполагает признание маркетплейсов «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ)— торговыми объектами, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Таким образом, маркетплейсы фактически станут торговыми сетями, так как по текущему законодательству торговой сетью в России считается «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.

Кроме того, владельцы цифровых площадок не смогут привлекать к работе самозанятых и должны будут следить, чтобы граждане, которые носят такой статус безосновательно, вели торговлю на маркетплейсе. Речь идет о перепродаже товаров — самозанятые могут реализовывать только ту продукцию, которую произвели сами.

По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие маркетплейсов с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.


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Экономика #Торговля
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-Керя-

Сами повышают тарифы платоны акцызы цены на топливо и электроэнергию ХКХ зарплаты депутатам. И обвиняют...

jeryakob

Про рост зарплат как то секретным указом прошло видимо. А рост цен - каждый день в магазине

DEMON01

Давайте только не передумайте только на вас надёжа, может хоть рыбки тогда поедим.

Twilight88

Просто другие уже отдали концы после вакцины, остались самые выносливые