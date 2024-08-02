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Одну из улиц в Новосибирске захотели назвать именем Андропова

Источник:
Sibnet.ru
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Юрий Андропов
Фото: Eduard Pesov / Эдуард Песов / CC BY-SA 3.0

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев предложил мэру Новосибирска назвать в честь генсека Юрия Андропова одну из улиц или площадей города.

«Андропов был председателем КГБ СССР 15 лет и еще 15 месяцев возглавлял Советский Союз. Он известен как непримиримый борец с коррупцией, высоко поднявший престиж профессии сотрудника КГБ СССР», — написал Савельев в телеграм-канале.

По словам депутата, при Андропове «ощутимо вырос темп роста экономики страны». Также он «ввел в обиход термин "агент влияния", по сути, начав на государственном уровне противостояние в информационной войне, которую до сих пор ведут против России страны Запада».

Савельев отметил, что за недолгий срок на посту генсека Андропов нашел время, чтобы посетить Новосибирск.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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