Одну из улиц в Новосибирске захотели назвать именем Андропова

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев предложил мэру Новосибирска назвать в честь генсека Юрия Андропова одну из улиц или площадей города.

«Андропов был председателем КГБ СССР 15 лет и еще 15 месяцев возглавлял Советский Союз. Он известен как непримиримый борец с коррупцией, высоко поднявший престиж профессии сотрудника КГБ СССР», — написал Савельев в телеграм-канале.

По словам депутата, при Андропове «ощутимо вырос темп роста экономики страны». Также он «ввел в обиход термин "агент влияния", по сути, начав на государственном уровне противостояние в информационной войне, которую до сих пор ведут против России страны Запада».

Савельев отметил, что за недолгий срок на посту генсека Андропов нашел время, чтобы посетить Новосибирск.