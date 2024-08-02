Стартовали съемки триллера «Пранкер» с Максимом Матвеевым

Максим Матвеев и Алексей Серебряков сыграют главные роли в триллере «Пранкер», съемки фильма уже начались в Санкт-Петербурге.

В центре повествования – профессиональный пранкер, который обманом выманивает секретную информацию про коррупционеров и больших «шишек» и считает, что таким образом он вершит справедливость.

Однажды он сам оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов, в ходе которого под ударом безопасность близких ему людей.

Кроме Матвеева и Серебрякова, в фильме задействованы Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие. Съемки планируется завершить в августе, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». На большие экраны «Пранкер» выйдет в начале 2025 года.