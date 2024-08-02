Google ответил на замедление YouTube в России

Массовые сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями Google, сообщила компания.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — приводит «Коммерсантъ» заявление Google.

Сильные проблемы с YouTube начались в четверг, 1 августа. В пятницу отсутствие доступа к видеохостингу сохраняется.

30 июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. За несколько дней до этого о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube сообщил «Ростелеком». В компании отмечали, что сбои вызваны проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года не занимается его обновлением.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прогнозировал, что скорость загрузки видео на YouTube упадет на 70%.