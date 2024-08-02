Завоевавший медаль ОИ без экипировки турецкий стрелок покорил соцсети

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч принес первую в истории страны медаль Олимпиады в стрельбе, но покорил соцсети не этим, а своим внешним видом — он выходил на стрельбище без специальной экипировки.

Дикеч и Шеввал Илайда Тархан завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Дикеч во время стрельбы не надевал специальные очки, позволяющие избежать бликов, и шумоподавляющие наушники. Кроме того, он непринужденно держал руку в кармане.

В соцсетях восхитились его видом и стали сравнивать со спецагентами.

Стрелку 51 год, он офицер турецкой жандармерии в отставке. В пятый раз выступает на Олимпийских играх. До этого его лучшим результатом было 13-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 50 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне.