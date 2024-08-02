Певица МакSим отдала Maybach на благотворительность

Певица МакSим пожертвовала автомобиль премиум-класса на благотворительность, деньги с продажи пойдут на помощь детям.

Стартовая цена Maybach — три миллиона рублей. Певица заявила, что будет общаться с родственниками тяжело больных детей, для лечения которых и проводился аукцион.

«Я доверяю этому фонду. Я искренне желаю, чтобы наши дети никогда не болели. Maybach выставила на продажу, потому что его можно использовать более достойно. Я решила так. И вообще, нужно быть скромнее», — цитирует МакSим телеграм-канал «Звездач».