НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новак счел текущие цены на нефть комфортными для России

Источник:
ТАСС
273 1

Нынешний диапазон цены нефти от 80 до 85 долларов за баррель комфортен для России и бюджета, сказал вице-премьер России Александр Новак.

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня (находится) в диапазоне (от 80 до 85 долларов). (Он и) для России комфортен, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов за баррель. Сейчас это подтверждается», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что цена вряд ли будет стоять на месте, а продолжит колебания в ту или иную сторону. «Главное, чтобы сохранился баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть», — заявил он.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на 2024 и 2025 год. По ним увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ возможно с четвертого квартала.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ЕС вынудит Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Оценены запасы угля в Кузбассе
Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
29
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
23
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО