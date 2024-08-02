Новак счел текущие цены на нефть комфортными для России

Нынешний диапазон цены нефти от 80 до 85 долларов за баррель комфортен для России и бюджета, сказал вице-премьер России Александр Новак.

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня (находится) в диапазоне (от 80 до 85 долларов). (Он и) для России комфортен, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов за баррель. Сейчас это подтверждается», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что цена вряд ли будет стоять на месте, а продолжит колебания в ту или иную сторону. «Главное, чтобы сохранился баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть», — заявил он.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на 2024 и 2025 год. По ним увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ возможно с четвертого квартала.