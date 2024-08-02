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Экс-замглавы Минобороны Булгаков стал сотрудничать со следствием

Источник:
ТАСС
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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках уголовного дела о коррупции, дает показания, отвергая причастность к преступлениям.

«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, Булгаков все также отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.

Генерала арестовали в конце в конце июля. ФСБ и СКР сообщили, что он проходит по делу о совершении преступлений коррупционной направленности.

Дмитрий Булгакову отвечал в Минобороны за техническое обеспечение армии. Он стал первым в истории современной России генералом армии, оказавшимся под следствием.

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