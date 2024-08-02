НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лебедев наговорил в интервью на несколько судебных исков

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко / CC BY 3.0

Блогер Артемий Лебедев дал интервью иноагенту Юрию Дудю, чем уже спровоцировал критику, а его высказывания особенно не понравились главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Лебедев нелестно высказался о Мизулиной, он уверен, что ее деятельность — это инфотерроризм.

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей», — сказал Лебедев.

Мизулина сразу отреагировала на интервью и подала иск в отношении Лебедева и Дудя за распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — отметила она в телеграм-канале.

Более того, Лебедев неоднозначно высказался о матерях Беслана. По этому поводу, Мизулина призвала матерей и жителей Беслана также присоединиться к иску.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Певица МакSим отдала Maybach на благотворительность
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Краймбрери и Дава впервые появились вместе на публике
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
28
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
23
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО