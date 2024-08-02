Лебедев наговорил в интервью на несколько судебных исков

Блогер Артемий Лебедев дал интервью иноагенту Юрию Дудю, чем уже спровоцировал критику, а его высказывания особенно не понравились главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Лебедев нелестно высказался о Мизулиной, он уверен, что ее деятельность — это инфотерроризм.

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей», — сказал Лебедев.

Мизулина сразу отреагировала на интервью и подала иск в отношении Лебедева и Дудя за распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — отметила она в телеграм-канале.

Более того, Лебедев неоднозначно высказался о матерях Беслана. По этому поводу, Мизулина призвала матерей и жителей Беслана также присоединиться к иску.