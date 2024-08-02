Боеголовка ATACMS упала на крышу жилого дома в Севастополе

Фугасная часть сбитой над Севастополем украинской ракеты ATACMS американского производства упала на крышу девятиэтажного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что на время работ пиротехников будет проведена эвакуация людей в место временного размещения.

По словам Развожаева, упавшая в Севастополе часть сбитой ракеты может быть уничтожена на месте, если пиротехники поймут, что вывезти ее невозможно.

«Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома», — отметил он.