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Тело четвертого погибшего извлекли из‑под завалов в Нижнем Тагиле

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле тело четвертого погибшего, сообщил пресс-службу МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сказали, что спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека. Таким образом, число спасенных из-под завалов здания возросло до 15.

Обрушение двух подъездов жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле произошло в четверг, 1 августа. Предварительно, причиной аварии стал взрыв газа.

По последним данным, в результате взрыва 16 человек пострадали, из них — восемь детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

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