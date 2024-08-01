Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза

Игроки смогут опробовать шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до официального релиза, такую возможность анонсировали разработчики из студии GSC Game World.

Создатели шутера собираются представить совершенно новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на игровой выставке в Кельне, которая пройдет с 21 по 25 августа. При этом ознакомительная версия игры будет доступна всем желающим.

В июне разработчики из GSC Game World привозили шутер на фестиваль Summer Game Fest, однако там его могли опробовать только журналисты. Подчеркивается, что в Германии будет уже другая демоверсия.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК, а также Xbox Series X, S и Game Pass. Релиз игры недавно был перенесен на 5 ноября 2024 года, ранее шутер должен был выйти 5 сентября.