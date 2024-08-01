Раскрыта реакция Путина на выстрелы в Трампа

Президента Владимира Путина крайне удивили пробелы в организации охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Был весьма и весьма удивлен, потому что, тот уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы», — сказал Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такие нападения, подобные покушению на экс-президента США, можно только осуждать и порицать, одобрять их никто не может.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик был ранен в ухо, при этом погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелок прятался на крыше здания в ста метрах от места выступления, при этом еще до покушения работники секретной службы по обеспечению охраны Трампа получали сообщения от зрителей о подозрительном человеке на крыше.