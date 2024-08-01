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Найдены загадочные формы древней жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа палеонтологов обнаружила следы экосистемы, которая существовала 2,1 миллиарда лет назад. Результаты исследования значительно увеличивают хронологию эволюции сложной жизни.

До сих пор ученые считали, что первые сложные формы жизни появились на Земле около 635 миллионов лет назад. Однако исследователи отыскали на атлантическом побережье Центральной Африки признаки куда более древней экосистемы.

Специалисты полагают, что подводные вулканы, существовавшие в то время, создали богатое питательными веществами мелководное внутреннее море, в котором появился большой объем пищевых ресурсов.

В результате энергии стало хватать для увеличения размеров тела и более сложного поведения, на свет появились загадочные организмы, которые впоследствии исчезли, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Precambrian Research.

Исследователи пока не могут объяснить, что помешало этим первым обитателям Земли выйти за границы локальной среды и занять доминирующее положение. Скорее всего, эволюция сложной жизни была двухэтапной, причем между этапами были гигантские временные промежутки.

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Наука #Наука
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