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Минцифры уточнило условия IT-ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов без досрочного погашения льготной ипотеки.

Переходить в другие аккредитованные IT-компании, получающие налоговые льготы, можно неограниченное количество раз в течение всего срока ипотеки, сообщается в телеграм-канале министерства.

Ранее сообщалось, что специалисты не смогут уволиться, не погасив льготную ипотеку. Минцифры пояснило, что раньше требовалось проработать в компании минимум пять лет с момента оформления кредита, а теперь нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки.

Ранее правительство приняло решение о продлении программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее предоставления. Так, с августа 2024 года максимальная ставка по льготной IT-ипотеке будет составлять 6% годовых.

При этом программа перестала действовать в Москве и Санкт-Петербурге, а максимальная сумма кредита во всех остальных российских регионах была ограничена до 9 миллионов рублей. В прежней редакции она составляла до 18 миллионов рублей в городах-миллионниках.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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