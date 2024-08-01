Пользователей Telegram призвали отключить новую функцию

Появившийся в ходе последнего обновления в мессенджере Telegram встроенный веб-браузер следует отключить ради безопасности, порекомендовали эксперты.

Из-за отсутствия системы антифишинга Google Safe Browsing встроенный браузер делает пользователя уязвимым для фишинговых атак. Кроме того, браузер использует собственное хранилище cookie, что требует повторного входа на сайты, чем могут воспользоваться мошенники.

Также в браузере Telegram нет встроенного блокировщика рекламы и нет поддержки сторонних, он не запоминает настройки сайтов, разрешения на пуш-уведомления, геолокацию или использование микрофона, пишет портал iGuides.

Некоторые сайты могут воспринимать браузер Telegram как устаревшее приложение. В итоге они будут работать в нем некорректно. Проблемы с отображением также могут возникать из-за отсутствия ряда API.

Специалисты советуют отключить встроенный в Telegram браузер, чтобы ссылки открывались в браузере по умолчанию, как это было до последнего обновления.

Для этого нужно открыть Telegram и перейти в настройки. На Android в разделе «Настройки чатов» следует отключить переключатель «Встроенный браузер», а на iOS и iPadOS открыть раздел «Данные и память» — «Браузер» и выбрать нативный.