Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Официальный сайт бенчмарка AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных Android-смартфонов флагманского класса по итогам июля 2024 года.

Июльский список возглавил игровой Red Magic 9S Pro+ от китайской компании ZTE, набравший 2182401 баллов в тесте. На его борту разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Этот чип также используется в серии Galaxy S24 под названием «for Galaxy».

На втором месте выпущенный в конце июня OnePlus Ace 3 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и системой охлаждения — у него 2103450 баллов. В тройке лидеров новейший Redmi K70 Extreme Edition на основе MediaTek Dimensity 9300+, у которого 2098023 балла.

Asus ROG Phone 8 Pro, который был лидером июньского рейтинга, теперь только на четвертом месте. В топ-10 также вошли iQOO Neo9S Pro, Vivo X100 Ultra, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9 Pro, Vivo X100 Pro и Vivo X100.