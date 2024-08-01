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Сбербанк повысил цены на уведомления

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк поднял цены на уведомления об операциях и авторизации по банковским дебетовым картам. Если ранее стоимость сервиса составляла 70 рублей в месяц, то с 1 августа 2024 года цена поднялась до 99 рублей в месяц, следует из обновленных тарифов на сайте.

Таким образом, стоимость услуги уведомления об операциях будет равна стоимости подписки «СберПрайм старт». Тарифы на уведомления не менялись Сбербанком два года. 1 августа 2022 года цена уведомлений повысилась до 70 рублей в месяц, до этого услуга стоила 60 рублей.

«Повышение стоимости уведомлений связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет — количество транзакций возросло», — говорится в сообщении кредитной организации. Повышение также связано с тем, что выросли затраты на услуги операторов связи.

При этом для ряда пользователей расценки не изменятся. Так, у клиентов с уже действующей подпиской «СберПрайм Старт» уведомления по «СберКартам» останутся бесплатными. Бесплатными останутся уведомления по кредитным и премиальным картам.

У клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне — 40 рублей в месяц.

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