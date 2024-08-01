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Дуров спровоцировал рост интереса россиян к сдаче спермы

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне стали активно интересоваться сдачей спермы после откровений основателя Telegram Павла Дурова о том, что у него есть 100 биологических детей.

Число запросов «как стать донором спермы» и «донорство спермы» резко выросло, приводит телеграм-канал BRIEF поисковую статистику «Яндекса».

Сама тема «донорство спермы» находится в восходящем тренде последние пять лет, но именно число желающих сдать сперму так активно не росло до признания Дурова.

Бизнесмен опубликовал пост, в котором рассказал, что стал биологическим отцом 100 детей в 12 странах. Он — активный донор спермы, впервые он сдал материал 15 лет назад, чтобы помочь своему другу и его жене.

В России донорами спермы могут стать мужчины от 18 до 35 лет, которые прошли серию обследований. С каждой порции можно заработать до 5 тысяч рублей.

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