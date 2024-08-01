Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Российские войска уничтожили в зоне СВО три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и пункт управления БПЛА, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пункт управления БПЛА, сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, уничтожены железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат, уточнили в Минобороны РФ.