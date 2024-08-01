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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска уничтожили в зоне СВО три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и пункт управления БПЛА, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пункт управления БПЛА, сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, уничтожены железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат, уточнили в Минобороны РФ.

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Оборона #Армия #Оружие
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