НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Источник:
Sibnet.ru
259 0

Пользователям соцсети «ВКонтакте» стала доступна новая функция — настройка меню в приложении. Теперь можно закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами, сообщает пресс-служба платформы.

«Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании», — пояснил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Например, поклонники коротких роликов смогут выбрать «VK Клипы», а слушатели «VK Музыки» — включить быстрый переход к трекам и плейлистам. При этом самые востребованные разделы, такие как лента, поиск с рекомендациями и «VK Мессенджер», будут доступны всегда.

Алгоритмы машинного обучения подбирают разделы с учетом активности и интересов пользователей. Они, в свою очередь, могут выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки самостоятельно.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Песков прокомментировал проблемы с YouTube
YouTube возобновил работу
Симоньян высказалась о сбоях на YouTube
YouTube в России перестал работать
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
8413
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
7564
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
16660
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
772518
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
236529
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
17144
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
16867
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
993983
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
39678
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
38624
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

volmen

Легитимность Зеленского под вопросом, срок полномочий истек, какая конференция, какой саммит? Он никто...

GammiPluh

А обсуждать то какие условия? границы 1991 года? для этого Россия должна капитулировать, однако судя...

ager

много ли детей депутатов Госду-ы мобилизовали? сколько служило в армии? думаю единицы, лицемеры требуют...

scorpion2777

Хутор свои хотелки за мировые выдает или он западный курятник миром считает, клоун. Условие известны...