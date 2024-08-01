Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Пользователям соцсети «ВКонтакте» стала доступна новая функция — настройка меню в приложении. Теперь можно закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами, сообщает пресс-служба платформы.

«Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании», — пояснил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Например, поклонники коротких роликов смогут выбрать «VK Клипы», а слушатели «VK Музыки» — включить быстрый переход к трекам и плейлистам. При этом самые востребованные разделы, такие как лента, поиск с рекомендациями и «VK Мессенджер», будут доступны всегда.

Алгоритмы машинного обучения подбирают разделы с учетом активности и интересов пользователей. Они, в свою очередь, могут выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки самостоятельно.