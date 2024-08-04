Психолог рассказала о методах контроля гнева

Дыхательные упражнения помогут взять под контроль гнев, посоветовала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Научиться контролировать гнев важно, чтобы выстраивать и поддерживать здоровые отношения с окружающими. Главное осознать, что гнев — естественное чувство, и стараться управлять им, а не подавлять его, сказала Булгакова «Известиям».

«Остановитесь перед тем, как реагировать, сделайте глубокий вдох, посчитайте до 10 и подумайте о последствиях такой реакции. Используйте техники релаксации. Глубокое дыхание, медитация, йога могут помочь успокоиться и справиться с гневом. Например, используйте дыхание по квадрату: четыре счета вдох, четыре счета пауза, четыре счета выдох, четыре счета пауза», — дала совет психолог.

Она также рекомендовала уделять больше времени физической активности: спорт, пробежки помогут освободить накопившуюся отрицательную энергию и снизят уровень стресса. «Алкоголь — плохой помощник», — отметила Булгакова.

Психолог рекомендовала поговорить с «объектом гнева» о своих чувствах и эмоциях. «Порой спокойно высказать и обсудить то, что раздражает, — значит сдержать гнев. Гневное "Ты меня бесишь своими грязными ботинками!" или спокойное "Я раздражаюсь, когда ты не чистишь обувь и ходишь по ковру" — ведь есть разница?» — указала психолог.

Также можно попробовать найти «позитивные» способы выразить раздражение или гнев: это может быть письмо, рисование или музыка», заключила Булгакова.