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Евросоюз обсудит «рыбные санкции» против России

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России рассмотрит ужесточение запрета на импорт морепродуктов из России.

Весной 2022 года ЕС уже ввел запрет на поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных, однако страны Балтии настаивают на ограничениях для ввоза российской свежей рыбы и рыбных продуктов, пишет немецкая газета Die Welt.

Так, Литва, Эстония, Латвия и Швеция требуют ввести запрет на импорт трески, сельди, кильки и другой рыбы из России. Сейчас большая часть импортированной ЕС рыбы приходится на Россию. Например, российское происхождение имеет около 70% импортированного в ЕС минтая.

При этом управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер признал — если поставки российского минтая полностью прекратятся из-за санкций, ЕС не сможет заменить продукцию из России.

По его словам, поставки из США не смогут восполнить сокращение импорта из России, возникнет серьезный дефицит. США в настоящее время являются крупнейшим после России поставщиком минтая в Евросоюз.

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