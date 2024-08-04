Украина столкнулась с критическими проблемами на фронте — это усталость военных, потери среди квалифицированного состава, нехватка боеприпасов и бронетехники, а также уязвимость перед ударами российских планирующих бомб, заявил немецкий военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Киев направляет мобилизованных солдат в новые бригады вместо того, чтобы пополнять существующие, приводит газета Der Tagesspiegel мнение эксперта. В результате «изможденные бойцы в поредевших подразделениях на фронте не видят подкреплений», а новые бригады имеют низкую боеготовность из-за нехватки командного состава, считает Грессель.

«Даже вдали от фронта военные действия все больше истощают моральный дух, ресурсы и инфраструктуру Украины», — отметил эксперт. В феврале 2024 года у ВСУ закончились боеприпасы для советских систем ПВО. Но Запад отреагировал только тогда, когда «Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины», пояснил Грессель.

Помимо этого, по его словам, у ВСУ заметна нехватка боеприпасов, материальных средств (особенно бронетехники), уязвимость перед ударами российских планирующих бомб, практически полное отсутствие возможностей перехватить российские разведывательные беспилотники.

«В 2024 году политическая ситуация становится все более драматичной, поскольку окно возможностей для международной поддержки Украины, похоже, закрывается в связи с угрозой переизбрания Дональда Трампа», подчеркнул эксперт.