Цена золота поставила исторический рекорд

Цена на золото обновило исторический максимум, впервые в истории превысив отметку 2500 долларов за унцию, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже.

Стоимость драгоценного металла растет из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий снижения ставки ФРС США, приводит РБК мнение экспертов.

По мнению аналитиков, золото, как правило, дорожает в условиях низких процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

Покупки золота в качестве актива-убежища могут усилиться также из-за выборов в США и глобальных геополитических рисков, отметили эксперты.