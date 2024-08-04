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Найдено научное объяснение женским изменам

Источник:
Naked Science
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Женские измены зачастую связаны с так называемой стратегией двойного спаривания, выяснили психологи из Оксфордского (Великобритания) и Мельбурнского (Австралия) университетов.

Специалисты по эволюционной психологии давно спорят о природе женской неверности. Мужские измены связывают с желанием повысить репродуктивный успех: получить потомство от как можно большего числа женщин. С женщинами такая логика не работает: их репродуктивный потенциал ограничен количеством беременностей.

Психологи провели исследование с участием 138 мужчин и 116 женщин в возрасте от 18 до 40 лет из 19 стран. Оно подтвердило достоверность гипотезы стратегия двойного спаривания, приводит Naked Science отчет ученых.

Стратегия двойного спаривания, или стратегический плюрализм, предполагает, что от любовника женщина получает лучший генетический материал для потомства, а основного партнера видит в роли родителя будущих детей.

Исходя из этой логики, «на стороне» главную роль играют физическая привлекательность и наследственные преимущества, а в основном партнере важны родительские качества.

Неверность — тактика, которая служит множеству эволюционно согласованных стратегий. Но это не значит, что такой тактике нужно следовать в жизни, большинство людей этого не делают, отметили психологи.

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