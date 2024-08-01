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Установлен рекорд по количеству людей в УАЗ «Буханка»

Источник:
Sibnet.ru
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Установление рекорда по вместимости УАЗ-452 «Буханка»
Фото: © телеграм-канал «УАЗ Сегодня»

Рекорд по вместимости внедорожника УАЗ-452 «Буханка» установлен на фестивале «Ретроспектива-2024».

«В нашей «Буханке» поместились 48 человек — на 16 больше, чем в прошлом году. После чего двери автомобиля закрылись, и он уверенно тронулся с места», — говорится в сообщении телеграм-канала Ульяновского автомобильного завода «УАЗ Сегодня».

Достижение заявлено для внесения в Книгу рекордов Гиннесса.

В «Буханке» в зависимости от комплектации может быть до 10 посадочных мест. На борт можно взять 875 килограммов полезного груза.

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