Установлен рекорд по количеству людей в УАЗ «Буханка»

Рекорд по вместимости внедорожника УАЗ-452 «Буханка» установлен на фестивале «Ретроспектива-2024».

«В нашей «Буханке» поместились 48 человек — на 16 больше, чем в прошлом году. После чего двери автомобиля закрылись, и он уверенно тронулся с места», — говорится в сообщении телеграм-канала Ульяновского автомобильного завода «УАЗ Сегодня».

Достижение заявлено для внесения в Книгу рекордов Гиннесса.

В «Буханке» в зависимости от комплектации может быть до 10 посадочных мест. На борт можно взять 875 килограммов полезного груза.