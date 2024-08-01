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Взрыв газа обрушил часть жилого дома в Нижнем Тагиле. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Два подъезда обрушились из-за взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС России.

«По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда. Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома», — говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что произошло обрушение первого и второго подъездов. «Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов. Из-под завалов спасены три человека», — сказано в сообщении.


К месту происшествия направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, добавили в ведомстве.

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