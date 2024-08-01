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Завершились съемки шоу «Звезды в джунглях» с Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое реалити «Звезды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих закончили снимать. Канал ТНТ пообещал зрителям скорую премьеру.

«Звезды в джунглях» снимали в Колумбии. Состав селебрити, которые отправились на испытания, пока держится в секрете, однако известно, что в шоу снимались только те звезды, которые еще не принимали участие в реалити-шоу ТНТ.

На начальном этапе точный денежный приз шоу неизвестен, но продюсеры сообщили, что победитель, который пройдет проверку интригами и физическими сложностями, сможет забрать более 30 миллионов рублей.

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