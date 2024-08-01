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Российский автопарк резко постарел

Источник:
Sibnet.ru
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Число автомобилей в России старше 10 лет превысило 70%, сообщил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Число автомобилей старше 10 лет по состоянию на первую половину этого года превысило отметку в 32 миллиона машин, что составляет 71% от всего автопарка России, приводит «Газета.Ru» данные Мосеева.

По итогам 2021 года число таких машин составляло менее 27,2 миллиона единиц.

При этом число находящихся в эксплуатации новых автомобилей моложе трех лет сократилось за прошедшие 2,5 года в два раза.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года.

За прошедший год среднестатистический автомобиль на дорогах РФ постарел на шесть месяцев.

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