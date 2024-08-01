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Сбившему насмерть журналиста в Новосибирске смягчили приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Сбивший новосибирского журналиста Антона Лучанского Никита Лазьков в зале суда
Фото: © скриншот с видео 2020 года телекомпании ОТС

Первомайский районный суд смягчил приговор Никите Лазькову, в 2020 году сбившему насмерть журналиста «Вести Новосибирск» Антона Лучанского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В марте 2020 года Лазьков на автомобиле Mercedes сбил Лучанского, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и выплате 1 миллиона рублей семье погибшего.

«Суд постановил оставшуюся не отбытую часть наказания в виде лишения свободы заменить более мягким видом наказания — принудительными работами сроком на 2 года 4 месяца 8 дней с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Ходатайство о смягчении наказания Лазькову суд рассматривал третий раз. Первый раз он обращался в суд в 2022 году, а затем — в 2023 году.


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ЧП #Громкое дело #ДТП #Новосибирск
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