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ТНТ снимет медицинский сериал «Склиф» с Кристиной Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Тины Канделаки

Сериал «Склиф» о настоящей современной больнице снимут для ТНТ. Главную героиню сыграет Кристина Асмус, сообщила директор канала Тина Канделаки в телеграм-канале.

«Склиф» — это врачебный мир, в котором даже декорации полностью повторят настоящее приемное отделение.

«Мы отошли от художественных упрощений, потому что модный медицинский процедурал должен быть таким же реальным, с новыми технологиями и врачами-профессионалами», — отметила Канделаки.

На роль главной героини Асмус выбрали не случайно. Она уже была звездой сериала «Интерны» и теперь доросла до врача в новом проекте.

«В этом сериале ее актерский талант раскроется по-новому и точно вас удивит», — написала Канделаки.

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