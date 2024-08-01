ТНТ снимет медицинский сериал «Склиф» с Кристиной Асмус

Фото: © телеграм-канал Тины Канделаки
Сериал «Склиф» о настоящей современной больнице снимут для ТНТ. Главную героиню сыграет Кристина Асмус, сообщила директор канала Тина Канделаки в телеграм-канале.
«Склиф» — это врачебный мир, в котором даже декорации полностью повторят настоящее приемное отделение.
«Мы отошли от художественных упрощений, потому что модный медицинский процедурал должен быть таким же реальным, с новыми технологиями и врачами-профессионалами», — отметила Канделаки.
На роль главной героини Асмус выбрали не случайно. Она уже была звездой сериала «Интерны» и теперь доросла до врача в новом проекте.
«В этом сериале ее актерский талант раскроется по-новому и точно вас удивит», — написала Канделаки.