НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали об участии украинских F-16 в боях

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Украина уже подняла в воздух первые поставленные ей странами НАТО истребители F-16 американского производства, пишут западные СМИ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали американские истребители в качестве средств противовоздушной обороны, уточнила со ссылкой на источники британская газета The Daily Telegraph. Киев эту информацию не опроверг.

Ранее газета The Times сообщила, что Украина получила из Нидерландов шесть истребителей F-16. По информации издания, вскоре Киев получит небольшую партию истребителей от Дании.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят ситуацию на фронте, они будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Украина получила первую партию американских истребителей
Третий этап учений по применению ядерного оружия стартовал в России
Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО
США выделили Украине помощь — ракеты NASAMS и HIMARS
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
45
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
23
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО