СМИ узнали об участии украинских F-16 в боях

Украина уже подняла в воздух первые поставленные ей странами НАТО истребители F-16 американского производства, пишут западные СМИ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали американские истребители в качестве средств противовоздушной обороны, уточнила со ссылкой на источники британская газета The Daily Telegraph. Киев эту информацию не опроверг.

Ранее газета The Times сообщила, что Украина получила из Нидерландов шесть истребителей F-16. По информации издания, вскоре Киев получит небольшую партию истребителей от Дании.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят ситуацию на фронте, они будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.