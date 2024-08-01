Зеленский заявил, что мир хочет участия РФ в саммите по Украине

Следующая конференция по мирному урегулированию будет безрезультатной без участия России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите (по ситуации Украине.— Прим. ред.), в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против»,— сказал Зеленский в интервью Le Monde.

Президент Украины ранее уже говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по Украине. Предполагается, что он может состояться до конца года в одной из стран Глобального Юга

Первый саммит по Украине прошел в Швейцарии 15–16 июня, Москву на нее не позвали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «второй саммит мира» по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и многих других государств, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта.