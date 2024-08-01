YouTube в России перестал работать

Видеохостинг YouTube в четверг, 1 августа, перестал загружаться у пользователей Сети без VPN.

Программа brend analytics зафиксировала сбой в работе YouTube, 84% пользователей сообщили, что видеохостинг не работает, 13% жалоб пришлось на приложение, а 4% — на сайт.

При проверке работы YouTube на момент публикации, видео на мобильных устройствах продолжало загружаться как обычно, а на десктопной версии видео совсем не загружалось. При включении VPN видео воспроизводилось.

25 июля в России анонсировали масштабное замедление YouTube, которое никак не связывали с разговорами о блокировке видеохостинга.