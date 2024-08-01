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Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он сам против паранджи, закрывающей лицо, но считает врагами ислама тех, кто выступают против ношения хиджаба.

«Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В Чечню приезжает много гостей разных вероисповеданий и к ним, по его словам нужно относиться с уважением. «Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших», — добавил он.

Он отметил, что хиджаб считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.

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