Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он сам против паранджи, закрывающей лицо, но считает врагами ислама тех, кто выступают против ношения хиджаба.

«Мы призываем — не наказываем — надевать платки. Призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, — это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В Чечню приезжает много гостей разных вероисповеданий и к ним, по его словам нужно относиться с уважением. «Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших», — добавил он.

Он отметил, что хиджаб считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.