Сменившая гражданство россиянка завоевала медаль на Олимпиаде

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, теперь выступающая за Францию, завоевала серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

Кирпичникова показала второе время, проплыв дистанцию за 15.40,35. Золото завоевала американка Кэти Ледеки, обновив свой олимпийский рекорд — 15.30,22. Бронза у немки Изабель Гозе.

Спортивное гражданство Кирпичникова сменила на французское в мае 2023 года.

Спортсменка в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио).