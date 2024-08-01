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Песня Бузовой попала в мировой чарт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Трек Ольги Бузовой «Без Дел» дебютировал в мировом чарте «TikTok Billboard Top 50», песня расположилась на 48 строчке.

«Хочу сказать огромное спасибо всем моим поклонникам, подписчикам. Спасибо огромное — это ваша любовь. Песня "Без дел" 2021 года, и вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет, знай наших, знай русских!», — сказала Бузова в телеграм-канале.

В чарте песня «Без дел» обозначена как новинка, это единственная русская песня в чарте.

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