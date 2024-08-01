Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках в армию

Руководитель АО «Военторг» задержан по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации», — сказала Волк.

По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и сотрудники вместе с соучастниками заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей.

Злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей», уточнили в МВД .

Руководителю «Военторга» и другим задержанным предъявили в мошенничестве. Их имена МВД не называет.

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны.