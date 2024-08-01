НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках в армию

Источник:
Sibnet.ru
339 4

Руководитель АО «Военторг» задержан по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации», — сказала Волк.

По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и сотрудники вместе с соучастниками заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей.

Злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей», уточнили в МВД .

Руководителю «Военторга» и другим задержанным предъявили в мошенничестве. Их имена МВД не называет.

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Сбившему насмерть журналиста в Новосибирске смягчили приговор
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
«Ангарский маньяк» задолжал более 10 млн рублей
Сына миллиардера Бажаева задержали за избиение полицейского
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

ager

много ли детей депутатов Госду-ы мобилизовали? сколько служило в армии? думаю единицы, лицемеры требуют...

Очаков

Для "неблагонадежных граждан" немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно...

Очаков

Были жители, говоришь? А знаешь, почему были?"Город был захвачен немцами 3 ноября, а уже 16 ноября...

Очаков

"Да ты оказывается имбецил."Для вас это открытие? Об том тут уже давно все знают.