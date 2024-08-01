НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев счел большую войну путем к миру на Ближнем Востоке

Источник:
Sibnet.ru
484 3

Большая война осталась единственным путем к миру на Ближнем Востоке, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Узел на Ближнем Востоке затягивается», — написал Медведев в своем англоязычном телеграм-канале. Он выразил сожаления в связи с невинными жертвами, назвав их «заложниками отвратительного государства» — США.

«Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война - это единственный путь к шаткому миру в регионе», — отметил Медведев.

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране в среду, 31 июля. Лидер Ирана Хаменеи приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании.

Источники в правительстве Ирана указали СМИ, что Иран может нанести комбинированный удар беспилотниками и ракетами или совместный удар с союзниками — Йеменом, Сирией и Ираком.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский заявил, что мир хочет участия РФ в саммите по Украине
МИД России оценил перспективы переговоров с Украиной
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Белоусов предупредил главу Пентагона о неуправляемой эскалации
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

ager

много ли детей депутатов Госду-ы мобилизовали? сколько служило в армии? думаю единицы, лицемеры требуют...

Очаков

Для "неблагонадежных граждан" немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно...

Очаков

Были жители, говоришь? А знаешь, почему были?"Город был захвачен немцами 3 ноября, а уже 16 ноября...

Очаков

"Да ты оказывается имбецил."Для вас это открытие? Об том тут уже давно все знают.