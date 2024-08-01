Медведев счел большую войну путем к миру на Ближнем Востоке

Большая война осталась единственным путем к миру на Ближнем Востоке, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Узел на Ближнем Востоке затягивается», — написал Медведев в своем англоязычном телеграм-канале. Он выразил сожаления в связи с невинными жертвами, назвав их «заложниками отвратительного государства» — США.

«Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война - это единственный путь к шаткому миру в регионе», — отметил Медведев.

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране в среду, 31 июля. Лидер Ирана Хаменеи приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании.

Источники в правительстве Ирана указали СМИ, что Иран может нанести комбинированный удар беспилотниками и ракетами или совместный удар с союзниками — Йеменом, Сирией и Ираком.